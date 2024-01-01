В Пермском крае май ожидается самым холодным с 2017 года Температура будет на 5-6 градусов ниже нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в этом году погода в мае будет самой холодной с 2017 года. Это связано с активными арктическими вторжениями. Аномальная волна холода продлится со 2 по 10 мая, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Согласно прогнозам, температура воздуха в первой декаде месяца будет на 5-6 градусов ниже нормы. Такой температурный режим отмечается впервые за последние семь лет. Местами возможны снегопады и образование временного снежного покрова. При этом заморозки в начале мая будут наблюдаться каждый день.

Потепление синоптики прогнозируют после 10 мая, а затем, во второй и третьей декадах мая, погода должна приблизиться к климатической норме.

Напомним, по данным метеорологов, заморозки ожидаются до -5°С. Однако преобладающий температурный фон будет -4...+1°С.

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