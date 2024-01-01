В ночь на 2 мая в Прикамье ожидаются заморозки Температура воздуха местами понизится до -5 градусов Поделиться Твитнуть

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Ближайшей ночью в Пермский край придут заморозки. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на прогнозы специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

По данным синоптиков, заморозки ожидаются до -5°С. Однако преобладающий температурный фон будет -4...+1°С.

Кроме этого, как поясняют метеорологи, до 10 мая заморозки регионе будут происходить каждую ночь, а 4 мая они даже усилятся, и столбик термометра опустится до -8 градусов.

Специалисты предупреждают, что в эти дни не рекомендуется высаживать рассаду, особенно в течение всей первой декады мая.

Напомним, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Прикамье 2-6 мая ожидается ниже нормы уже на 6 градусов и более.

Похолодание может привести к формированию на севере и востоке края временного снежного покрова. Не исключено, что ночные заморозки будут достигать в Прикамье -5˚С, а дневная температура не превысит +5˚С. Ожидается, что первая пятидневка мая должна стать самой холодной в Прикамье за 15 лет.

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