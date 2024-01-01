Похолодание в Прикамье будет серьёзнее, чем ожидалось Поделиться Твитнуть

Похолодание в Пермском крае на первую пятидневку мая выглядит всё более серьёзным. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Прикамье 2-6 мая ожидается ниже нормы уже на 6 градусов и более. И хотя прогноз предварительный, он имеет очень большие шансы сбыться.

Похолодание может привести к формированию на севере и востоке края временного снежного покрова. Не исключено, что ночные заморозки будут достигать в Прикамье -5˚С, а дневная температура не превысит +5˚С.

Понижение температуры начнётся уже 28 апреля. В воскресенье, после 25-градусной жары накануне, ожидается +12...+17˚С. С 29 апреля по 2 мая будет умеренно холодная погода с дневной температурой +7...+13˚С и слабыми заморозками по ночам. Но 3 мая ожидается масштабное вторжение холода из Центральной Арктики, что и приведёт к усилению холодов.

Ранее сообщалось, что первая пятидневка мая должна стать самой холодной в Прикамье за 15 лет.





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