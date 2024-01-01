Дочь прокомментировала гибель пропавшей две недели назад 49-летней пермячки Похоронят Светлану Маслову 10 мая Поделиться Твитнуть

фото с личной страницы Светланы Масловой ВКонтакте

Гибель 49-летней жительницы Перми Светланы Масловой, пропавшей две недели назад, прокомментировала её дочь. В социальных сетях она разместила отдельный пост.

«К сожалению, мою маму обнаружили уже без признаков жизни, это было только её решение. Надеюсь на ваше понимание. Моя мама всегда была жизнерадостной и солнечной, улыбалась всем — я бы хотела, чтобы в памяти у всех она осталась именно такой», — написала девушка. Она также сообщила, что прощание с погибшей состоится в Перми 10 мая с 11.40 до 12.10 на ул. Старцева, 61.

Напомним, Светлана Маслова пропала 24 апреля. В день исчезновения она отправилась из микрорайона Садовый на почту, чтобы отослать письмо, однако в Мотовилихинском отделении ей этого сделать не удалось. Тогда пермячка поехала на Главпочтамт. Затем камеры зафиксировали её на ул. Сибирской и автовокзале. На автобусе женщина добралась до АЗС у Чусовского моста, а дальше её след пропал.

В выходные, 4 и 5 мая, волонтёрские отряды и полиция прочесали значительную территорию с обеих сторон от Чусовского моста в Перми и Добрянском округе в поисках следов пропавшей. Поиски не увенчались успехом. Позже волонтёры сообщили, что она найдена погибшей в лесу на окраине Перми.

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