Жителей Перми просят помочь в поисках пропавшей без вести 49-летней певицы Добровольцев собирают в деревне за Чусовским мостом Поделиться Твитнуть

Светлана Маслова

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Волонтеры объявили сбор на поиски пропавшей 49-летней жительницы Перми. Светлана Маслова пропала 24 апреля. В тот день она пошла на почту, а потом должна была встретиться с дочерью, но на встречу не пришла и перестала выходить на связь. Ранее подруга Светланы рассказывала 59.ru, что пропавшая работает продавцом в бизнес-центре Bonus, увлекается пением и вязанием, просто так исчезнуть она не могла.

Чтобы найти пермячку, 1 мая волонтёрский отряд «ПрикамьеПоиск» обратился к автолюбителям с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов, сделанных на Восточном обходе между Чусовским мостом и АЗС. Как пишет perm.aif.ru, известно, что женщина купила на пермском автовокзале билет на рейс «Пермь — Чусовой». На автобусе доехала до АЗС, которая находится перед Чусовским мостом. Там она вышла из салона и пошла вдоль заправки, а потом исчезла из поля зрения камер. Именно поэтому волонтёры призвали автолюбителей, которые проезжали вечером 24 апреля по Восточному обходу между АЗС на ул. Цимлянской, 50 и Чусовским мостом, предоставить записи с видеорегистраторов.

До сих пор не ясно, зачем женщина поехала в этот район и почему не сказала об этом дочери.

К розыску подключились уже несколько поисковых отрядов. Один из них — имени Ирины Бухановой, 4 мая собирается прочесать лесополосу и приглашает неравнодушных горожан присоединиться к операции.

Формирование поисковых экипажей будут проходить у штаба отряда на ул. Ленина, 38а в 9:00. Также добровольцы могут подъехать к 10:00 на место начала поисков. Его координаты 58.21764 56.41312. Локация находится в д. Залесная (это за Чусовским мостом).

Отмечается, что нужно надеть непромокаемую обувь, удобную и яркую одежду по погоде, с собой взять воду, заряженный телефон с установленным приложением «Геотрекер».

За допинформацией можно обращаться к инфоргу Виктории по номеру телефона 8—922—383—84—89.

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