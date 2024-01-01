Стали известны результаты поисковой операции пропавшей без вести 49-летней пермячки Отряды добровольцев провели в лесах двое суток Поделиться Твитнуть

Светлана Маслова

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В минувшие выходные, 4 и 5 мая, волонтёрские отряды и полиция прочесали значительную территорию с обеих сторон от Чусовского моста в Перми и Добрянском округе в поисках следов пропавшей 24 апреля 49-летней жительницы краевого центра Светланы Масловой. Именно у Чусовского моста женщину в последний раз зафиксировали камеры наблюдения. Там же удалось запеленговать сотовый телефон женщины.

«К сожалению, результат нулевой», — рассказали в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».

Известно, что Маслова в день исчезновения отправилась из микрорайона Садовый на почту, чтобы отослать письмо, но в мотовилихинском отделении ей этого сделать не удалось. Тогда пермячка поехала на Главпочтамт. Затем камеры зафиксировали её на ул. Сибирской и автовокзале. На автобусе женщина добралась до АЗС у Чусовского моста. Дальше след её теряется.

Как сообщила сайту perm.aif.ru дочь пропавшей, сейчас полиция проверяет камеры, в обзор которых Светлана могла попасть, также отслеживаются и отрабатываются звонки на её телефон, социальные сети.

У родных пропавшей, а также полиции и поисковых отрядов до сих пор нет ответа на вопрос, зачем Светлана поехала в сторону Чусовского моста вечером.

Дочь попросила горожан распространить информации о поисках её матери, особенно в пабликах населённых пунктов Добрянского округа. «Чем больше людей узнает об этом, тем быстрее пройдут поиски. Если вдруг будет какая-то информация, или кто-то заметит похожую на мою маму женщину, я хотела бы, чтобы люди сообщили об этом», — пояснила дочь пропавшей.





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