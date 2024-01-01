В Перми нашли погибшей пропавшую в конце апреля Светлану Маслову В последний раз её видели в районе Чусовского моста Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Волонтёры поискового отряда Ирины Бухановой сообщали, что пропавшая 24 апреля 49-летняя пермячка Светлана Маслова найдена погибшей. Информация об этом размещена в официальной группе поисковиков ВКонтакте.

Причины смерти и обстоятельства, при которых женщина погибла, не утоняются.

«Просьба снять репосты. Убедительная просьба воздержаться от некорректных и негативных комментариев! Они будут удаляться, а комментатор может быть отправлен в бан», — говорится в посте волонтёров.

Напомним, Наталья Маслова пропала 24 апреля. В день исчезновения она отправилась из микрорайона Садовый на почту, чтобы отослать письмо, однако в мотовилихинском отделении ей этого сделать не удалось. Тогда пермячка поехала на Главпочтамт. Затем камеры зафиксировали её на ул. Сибирской и автовокзале. На автобусе женщина добралась до АЗС у Чусовского моста, а дальше её след пропал.

Позже дочь пропавшей сообщила СМИ, что полиция начала проверку камер, в обзор которых Светлана могла попасть, также отслеживались и отрабатывались звонки на её телефон, социальные сети.

При этом никто не знал, зачем женщина поехала вечером в сторону Чусовского моста.

В выходные, 4 и 5 мая, волонтёрские отряды и полиция прочесали значительную территорию с обеих сторон от Чусовского моста в Перми и Добрянском округе в поисках следов пропавшей. Поиски не увенчались успехом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.