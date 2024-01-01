Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В навигацию 2024 года в Пермь зайдут 12 лайнеров «Водоходъ» будет возить пермяков на «трамвайчиках» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 8 мая глава краевого минтуризма Юлия Ветошкина напомнила, что Пермский край вошёл в межрегиональный туристический проект «Великий Волжский путь».

Семь туроператоров Пермского края специализируются на круизном туризме, они предлагают водные путешествия самого разного формата: от лодочных и яхтенных прогулок до двух- и трёхдневных теплоходных туров. Так, запланированы теплоходные путешествия по Верхнекамью с посещением не только Соликамска, Березников и Усолья, но также Всеволодо-Вильвы с Домом Пастернака.

Крупнейший российский туроператор «Водоходъ» впервые запускает поездки на речных «трамвайчиках» по маршруту Речной вокзал — Закамск — Краснокамск.

В рамках многодневных речных круизов в Пермь будут регулярно прибывать 12 больших лайнеров: «Козьма Минин», «Николай Гоголь», «Хирург Разумовский», «Василий Чапаев», «Александр Фадеев», «Владимир Маяковский», «Юрий Никулин», «Михаил Кутузов», «Павел Бажов», «Борис Полевой» «Родная Русь» и «Русь Великая».

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