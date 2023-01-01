Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Правительство Прикамья утвердило субсидии муниципалитетам на развитие причальной инфраструктуры Расходы включены в программу развития туризма до 2035 года Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Правительство Пермского края утвердило субсидии муниципалитетам на развитие причальной инфраструктуры. В 2024 году 34 млн руб. получит Осинский городской округ, в 2025 году 38,6 млн руб. — Добрянский городской округ, в 2026 году столько же — Ильинский городской округ. Об этом сообщила министр туризма Прикамья Юлия Ветошкина.

Обустройство причалов в этих муниципалитетах включено в программу развития туризма до 2035 года. Уже к 2027 году ожидается увеличение количества круизных туристов в Пермском крае на 35 тыс. чел.

По словам Ветошкиной, круизный туризм — самое быстро растущее направление туристической отрасли в Пермском крае: за 2023 год количество туристов, прибывающих в Пермь на круизных теплоходах, выросло на треть. В 2024 году планируется интеграция региона в национальный маршрут «Великий Волжский путь» и проведение в Перми очередного Круизного форума.

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