Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Правительство Прикамья утвердило субсидии муниципалитетам на развитие причальной инфраструктуры
Расходы включены в программу развития туризма до 2035 года
Правительство Пермского края утвердило субсидии муниципалитетам на развитие причальной инфраструктуры. В 2024 году 34 млн руб. получит Осинский городской округ, в 2025 году 38,6 млн руб. — Добрянский городской округ, в 2026 году столько же — Ильинский городской округ. Об этом сообщила министр туризма Прикамья Юлия Ветошкина.
Обустройство причалов в этих муниципалитетах включено в программу развития туризма до 2035 года. Уже к 2027 году ожидается увеличение количества круизных туристов в Пермском крае на 35 тыс. чел.
По словам Ветошкиной, круизный туризм — самое быстро растущее направление туристической отрасли в Пермском крае: за 2023 год количество туристов, прибывающих в Пермь на круизных теплоходах, выросло на треть. В 2024 году планируется интеграция региона в национальный маршрут «Великий Волжский путь» и проведение в Перми очередного Круизного форума.
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