Прокурор требует 8 млн рублей для родственников погибшей от глыбы льда жительницы Прикамья Судебный процесс начался в Березниках Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края суд начал рассматривать иск прокуратуры о взыскании с управляющей компании ООО «ЖПЭТ» компенсации вреда в пользу родственников женщины, погибшей от схода снега с крыши жилого дома. О происшествии «Новый компаньон» уже писал.

В материалах дела сказано, что 18 марта днём с кровли многоквартирного дома № 10 по пр. Советскому в Березниках произошел неконтролируемый сход снега и льда на проходившую возле дома 36-летнюю женщину, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

У погибшей осталась 11-летняя дочь, а единственный родственник девочки является инвалидом 2 группы. ООО «ЖПЭТ» в полной мере как управляющая организация несёт ответственность за надлежащую, своевременную очистку и содержание кровли здания. В связи с этим прокуратура требует взыскать с УК компенсацию морального вреда в сумме 8 млн руб.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту данного происшествия по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Его взял на контроль глава СКР.

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