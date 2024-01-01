Глава СКР взял на контроль расследование гибели женщины от ледяной глыбы с крыши в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым в Прикамье представить доклад по уголовному делу о гибели женщины в результате падения наледи в Березниках Пермского края.

«Руководителю СУ по Пермскому краю Д.В. Головкину представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах произошедшего», — цитирует поручение пресс-служба следкома.

Дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Напомним, ЧП случилось 18 марта. С крыши многоквартирного дома №10 по Советскому проспекту на проходящую мимо 36-летнюю местную жительницу упала глыба льда. Пострадавшая погибла на месте. Без матери осталась несовершеннолетняя девочка.

Соболезнования родным и близким погибшей выразил глава Березников Алексей Казаченко. В своём телеграмм-канале он также сообщил, что поручил навести порядок с очисткой крыш домов от наледи и снега. «С безответственными будет особый разговор», — написал он.

В управляющей компании ООО «ЖПЭТ» (Жилищный производственно-эксплуатационный трест), обслуживающей дом №10 по Советскому проспекту, прошли обыски и выемки документов. УК была зарегистрирована в 2009 году, руководителем является Надежда Васильева.

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