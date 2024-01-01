В Пермском крае глыбой льда с крыши убило девушку Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края 18 марта произошло ЧП. С крыши дома №10 по Советскому проспекту сорвалась глыба льда и убила проходящую мимо девушку. Очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую помощь, однако врачи только констатировали смерть потерпевшей. Как сообщает паблик «Типичные Березники» в соцсети Вконтакте, дом обслуживает управляющая компания «ООО ЖПЭТ».

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали, что по факту гибели молодой женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы, ведётся допрос свидетели. В управляющей компании проводится обыск, изымается интересующая следствие документация.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Следственное управление напоминает, что с потеплением учащаются случаи неконтролируемого падения снега и наледи с крыш домов. «Жителям края, контролирующим органам и хозяйствующим субъектам, обеспечивающим содержание и благоустройство территорий, необходимо принять меры к исключению травматизма и гибели детей и взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

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