В Прикамье простятся с участником СВО Андреем Загвоздкиным Военнослужащего похоронят 6 мая Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

Участника российской спецоперации Андрея Загвоздкина похоронят 6 мая. Церемония прощания будет проводиться в городском дворце культуры Александровска. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Александровского муниципалього округа.

Прощание будет проходить с 10:00 до 12:00. Военнослужащего похоронят на кладбище Александровска.

Напомним, рядового Андрея Загвоздкина убили в ходе СВО 7 апреля. Ему было 30 лет.

По данным властей, он родился в 1993 году. Когда он решил отправиться на СВО и при каких обстоятельствах погиб, не уточнялось.

Как сообщал «Новый компаньон», сегодня в Косе состоятся похороны участника СВО Александра Нилогова. Александр родился в п. Сосновка 1 июня 1982 года, окончил Кудымкарский лесотехнический техникум, а после прошёл срочную военную службу в Вооружённых силах РФ. Более 18 лет мужчина служил в ОВД в Косинском округе. В сентябре 2022 года его призвали на СВО в ходе мобилизации.

В зоне боевых действий Александр Нилогов получил ранение, а 24 апреля этого года скончался в военно-клиническом госпитале им. академика Н.Н. Бурденко.

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