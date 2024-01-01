В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Андрей Загвозкин Дата похорон пока не определена Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

С ходе СВО 7 апреля убили 30-летнего рядового Андрея Загвозкина из Пермского края. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Известно, что Андрей Загвозкин родился в 1993 году. Когда он решил отправиться на СВО и при каких обстоятельствах погиб, не уточняется.

Администрация округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. О дате и месте похорон чиновники обещали сообщить позднее.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе спецоперации погиб уроженец Кизела, гвардии рядовой, гранатомётчик мотострелкового взвода Фёдор Щукин. С 2005 по 2007 год он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Являлся участником боевых действий.

С февраля этого года он уехал в зону боевых действий СВО. Погиб 12 апреля при исполнении воинского долга в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Мужчину похоронят 21 апреля.

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