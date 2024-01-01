На СВО убили гранатомётчика из Прикамья Фёдора Щукина Он пробыл в зоне боевых действий всего два месяца Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кизела

В ходе спецоперации погиб уроженец Кизела, гвардии рядовой, гранатомётчик мотострелкового взвода Фёдор Щукин. Об этом сообщает администрация Кизела на официальной странице в соцсетях.

Фёдор Щукин родился в 1973 году. С 2005 по 2007 год принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Являлся участником боевых действий.

У него было много медалей и знаков отличия за воинскую службу.

С февраля этого года он уехал в зону боевых действий СВО. Погиб 12 апреля при исполнении воинского долга в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

В администрации Кизела выразили соболезнования родным и близким погибшего. Мужчину посмертно наградили Орденом мужества.

Прощание с военнослужащим состоится в воскресенье, 21 апреля, в 11:00 в местном дворце культуры.

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