Зарина Ситдикова В 2023 году ректор Пермского института культуры зарабатывала в два раза больше своих замов Доходы руководителей вуза уступают зарплатам в других высших учебных заведениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный институт культуры (ПГИК) опубликовал сведения о среднемесячных зарплатах руководителя вуза, его заместителей и главного бухгалтера в 2023 году. Документ размещён на сайте учреждения.

Согласно данным о доходах заработная плата ректора ПГИК Людмилы Дробышевой-Разумовской составила 258,4 тыс. руб. На втором месте по уровню зарплаты в вузе — главный бухгалтер Инна Синцова, которая получала 147,7 тыс. руб. Самым высокооплачиваемым замруководителя института стал проректор по административно-хозяйственной деятельности Анатолий Логинов, который в прошлом году зарабатывал 131,5 тыс. руб. в месяц.

Средняя зарплата работников ПГИК составила 52 896 руб., а без учёта доходов руководства — 49 427 руб.

Ранее сведения о доходах руководителей опубликовали другие вузы Прикамья. Из обнародованных данных стало известно, что и.о. ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов зарабатывал по 820,9 тыс. руб. в месяц. А зарплата и.о. ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игоря Германова составила в 2023 году 367,1 тыс. руб.

Кроме того, информацию о доходах директоров подведомственных учреждений опубликовал минобр Прикамья. В топ-3 по уровню зарплат по итогам прошлого года вошли директор Березниковского политехнического техникума Алсина Бариева (238 тыс. руб.), руководитель дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы» Дмитрий Красильников (236,1 тыс. руб.) и директор Центр бухгалтерского учёта и отчётности Анна Рогова (224,2 тыс. руб.).

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