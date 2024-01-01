Зарина Ситдикова Пермский минобр обнародовал данные по зарплате директоров подведомственных учреждений Руководитель колледжа или техникума в регионе получает в среднем 2,5 млн рублей в год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство образования и науки Прикамья опубликовало сведения о зарплатах руководителей колледжей, техникумов и других подведомственных учреждений за 2023 год. Об этом сообщает «Рифей».

Согласно открытым данным, уровень доходов директоров не зависит от расположения учебных заведений – учреждения, работающие в Перми, не выделяются на фоне тех, что находятся в других городах Пермского края. Например, лидером по зарплате в 2023 году стала директор Березниковского политехнического техникума Алсина Бариева. Она получала 238 тыс. руб. в месяц. На втором месте – руководитель дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы» Дмитрий Красильников с зарплатой 236,1 тыс. руб. В топ-3 также директор Центр бухгалтерского учёта и отчётности Анна Рогова, которая зарабатывает 224,2 тыс. руб. ежемесячно.

В десятку самых высокооплачиваемых руководителей вошли также Татьяна Тиунова (Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, 219,7 тыс. руб.), Екатерина Колесова (Пермский базовый медицинский колледж, 212,6 тыс. руб.), Сергей Панченко (Пермский химико-технологический техникум, 211,4 тыс. руб.), Сергей Шубин (Центр развития образования Пермского края, 210,7 тыс. руб.), Алексей Ложкин (Пермский колледж предпринимательства и сервиса, 209,2 тыс. руб.), Олег Свизев (Пермский профессионально-педагогический колледж, 209,1 тыс. руб.) и Виктор Погодин (Пермский торгово-технологический колледж, 208 тыс. руб.).

Помимо этого, зарплату более 200 тыс. руб. в месяц получают руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Пермского края Алексей Черных (206,2 тыс. руб.) и директор Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа ордена «Знак почёта» Гульсина Ахиярова (203 тыс. руб.).

Ранее «Новый компаньон» рассказал о доходах руководителей Пермского национального исследовательского политехнического университета.

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