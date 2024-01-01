В месяц ректор Пермского политеха зарабатывал по 820 тысяч рублей ПНИПУ опубликовал сведения о доходах руководителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) опубликовали сведения о доходах руководителей вуза за 2023 год.

Так, и.о. ректора Пермского политеха Анатолий Ташкинов в месяц зарабатывал по 820,9 тыс. руб. Зарплата президента вуза (заместитель руководителя) Василия Петрова — 864,5 тыс. руб. в месяц. Проректор по молодёжной политике и информатизации Александр Труфанов получал ежемесячно по 542,7 тыс. руб., проректор по образовательной деятельности Антон Петроченков — по 896,8 тыс. руб. в мес., проректор по науке и инновациям Алексей Швейкин - по 661,5 тыс. руб., проректор по приоритетным проектам Павел Волегов — по 561,9 тыс. руб., проректор по капстроительству Борис Орлов — по 626,4 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что приказом Минобрнауки России с 26 апреля 2024 года исполняющим обязанности ректора Пермского политеха назначен Антон Петроченков, ранее бывший проректором по образовательной деятельности. Возглавлявший вуз с 2011 года Анатолий Ташкинов продолжает работу в университете.

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