Исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Петроченков Прежний ректор Анатолий Ташкинов продолжит работать в университете Поделиться Твитнуть

Антон Петроченков

Пресс-служба ПНИПУ

Приказом Минобрнауки России с 26 апреля 2024 года исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Петроченков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Антон Борисович Петроченков в 1999 году с отличием окончил электротехнический факультет Пермского Политеха. В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 2020 году — на соискание ученой степени доктора технических наук. Является лауреатом премии Пермского края в области науки. Награжден Благодарственным письмом председателя Правительства Пермского края. Обладатель почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» Минобрнауки России. До назначения на должность проректора по образовательной деятельности с 2006 года работал заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ.

Напомним, что с 2011 года Пермский Политех возглавлял Анатолий Александрович Ташкинов, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреат Строгановской премии за выдающиеся достижения в науке и технике. Анатолий Александрович в 1979 году с отличием окончил факультет «Авиадвигатели» ПНИПУ (специальность «Динамика и прочность машин»). Начал работать в университете с 1988 года и прошел путь от доцента и старшего научного сотрудника кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» до профессора. В 1998 году он стал проректором по новым технологиям обучения, а в 2000-м — по учебной работе. С 2005 по 2011 годы Анатолий Александрович занимал должность первого проректора Пермского Политеха.

По согласованию с Минобрнауки России Анатолий Александрович продолжает работу в университете.

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