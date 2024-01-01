В Пермском университете проректор по учебной работе зарабатывал по 410 тысяч рублей в месяц И.о. ректора — по 367 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) опубликовал сведения о доходах руководителей за 2023 год. Инфоормация об этом появилась на сайте вуза. Согласно опубликованным данным, зарплата и.о. ректора ПГНИУ Игоря Германова составила в 2023 году 367,1 тыс. руб.

При этом самым высокооплачиваемым руководителем вуза оказалась проректор по учебной работе Анна Габдурафикова, доход которой в прошлом году составил 410,3 тыс. руб.

Игорь Германов возглавляет Пермский университет чуть больше года. В феврале 2023 года он стал руководителем вуза в статусе исполняющего обязанности ректора. Ранее он работал проректором по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлял управление кадровой политики университета.

Напомним, ранее стали известны сведения о доходах руководителей Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) за 2023 год.

И.о. ректора Пермского политеха Анатолий Ташкинов в месяц зарабатывал по 820,9 тыс. руб. При этом зарплата президента вуза (заместитель руководителя) Василия Петрова была выше — 864,5 тыс. руб. в месяц.

Проректор по молодёжной политике и информатизации Александр Труфанов получал ежемесячно по 542,7 тыс. руб., проректор по образовательной деятельности Антон Петроченков — по 896,8 тыс. руб. в мес., проректор по науке и инновациям Алексей Швейкин — по 661,5 тыс. руб., проректор по приоритетным проектам Павел Волегов — по 561,9 тыс. руб., проректор по капстроительству Борис Орлов — по 626,4 тыс. руб.

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