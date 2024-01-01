В Перми визит-центр на Егошихе власти обещают построить к концу июня Остальные работы по благоустройству в долине реки планируется закончить в ноябре Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми в долине реки Егошихи в рамках проекта «Зелёное кольцо» продолжаются работы по обустройству трёх парков: «Устье Егошихи», «Средняя дамба», «Красные Казармы».

Там устанавливают пешеходные дорожки с разными видами покрытий — профилированного металлического и деревянного настила. Профилированный металлический позволяет пропускать влагу и свет на почву под тропой, а деревянным оборудуют смотровые и спортивные площадки.

Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, который побывал на месте работ, на участке от Завода Шпагина до Егошихинского культурно-мемориального парка полностью завершена забивка свай под визит-центр и монтаж каркаса конструкций тропы, ограждения и ступеней.

«Сейчас идёт монтаж настила тропы — готовность 64%, завершить его планируем до конца мая. Также монтируется каркас визит-центра и ведётся установка опор освещения. Полностью закончить работы на этом участке планируем до конца июня», — написал он в своём telegram-канале.

На участке второго этапа, у Средней дамбы, сейчас полностью выполнена забивка свай тропы и основания визит-центра, ведётся монтаж балок настила и ограждения, отметил мэр.

В районе «Красных Казарм» (третий этап «Зеленого кольца» в долине Егошихи) полностью забиты сваи.

По словам Соснина, работы идут в графике. Закончить их по всем трём этапам планируется в ноябре этого года.

Напомним, работы по возведению визит-центра в долине Егошихи начались в начале апреля. Одноэтажное здание появится неподалёку от нового дома ПЗСП на бульваре Гагарина, 18, который расположен практически у лога Егошихи. По задумке, новый объект станет точкой притяжения для горожан, здесь будут проходить экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и другие мероприятии.

В начале апреля в Перми ввели в эксплуатацию ещё один визит-центр на территории Перми, который станет крупнейшим эколого-просветительским центром в Прикамье. Новое двухэтажное здание появилось на территории культурно-рекреационного парка «Балатово». В нём будут проводиться лекции, мастер-классы по развитию экотуризма, просвещения жителей и гостей региона в области охраны окружающей среды и осознанного использования природных ресурсов.

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