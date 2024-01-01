Алёна Бронникова В Перми приступили к строительству визит-центра в долине реки Егошихи Завершить работы по благоустройству территории планируется в ноябре Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

В рамках проекта «Зелёное кольцо» в Перми приступили к строительству нового визит-центра в долине Егошихи. Как сообщил в своём telegram-канале глава города Эдуард Соснин, на участке уже забиты сваи, планируется начать работы по монтажу каркаса самого здания.

«На самой экотропе «Егошихинская долина» готова вся конструкция тропы, завершён монтаж первого участка каркаса, продолжаются работы по обустройству дорожек. В ближайшее время подрядчик очистит и окрасит ограждение и для безопасности жителей установит тросики», — написал мэр.

Telegram-канал Эдуарда Соснина

На участке от Завода Шпагина до бывшего здания музея PERMM (бульвар Гагарина, 24) в данный момент ведутся работы по монтажу системы освещения и видеонаблюдения. Следующим этапом благоустройства долины Егошихи станет оборудование экотропы на Средней дамбе. Под мостом на ул. Революции и спуском к Егошихе рабочие начали выравнивать высоту винтовых свай и монтаж конструкции будущего каркаса тропы. Завершить все работы планируется в ноябре 2024 года.

О строительстве визит-центра в долине Егошихи «Новый компаньон» сообщал в августе прошлого года. Одноэтажное здание появится неподалёку от нового дома ПЗСП на бульваре Гагарина, 18, который расположен практически у лога Егошихи. По задумке, новый объект станет точкой притяжения для горожан, здесь будут проходить экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и другие мероприятии.

В начале недели был введён в эксплуатацию ещё один визит-центр на территории Перми, который станет крупнейшим эколого-просветительским центром в Прикамье. Новое двухэтажное здание появилось на территории культурно-рекреационного парка «Балатово». В нём будут проводиться лекции, мастер-классы по развитию экотуризма, просвещения жителей и гостей региона в области охраны окружающей среды и осознанного использования природных ресурсов. Для этого объект оснащён всем необходимым.

В ближайшее время краевая дирекция ООПТ приступит к обустройству помещений центра и экспозиции.

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