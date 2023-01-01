Максим Артамонов В Перми в долине Егошихи появится экологический визит-центр Он не входит в проект «Зелёное кольцо», но созвучен с его идеологией Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Члены комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) рассмотрели вопрос о разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка — «туристическое обслуживание» в территориальной зоне рекреационно — ландшафтных территорий (Р-2) по бульвару Гагарина, 18б/16 в Мотовилихинском районе. На этом участке будет построен одноэтажный экологический визит-центр.

По задумке собственника участка, бизнесмена Олега Андряшкина, новый объект станет точкой притяжения для пермяков. Там будут проводиться различные просветительские мероприятия по краеведению, экологии, об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры Пермского края.

Визит-центр планируется разместить на площади почти в 1 тыс. кв. м — он будет находиться неподалёку от нового дома ПЗСП на бульваре Гагарина, 18, который расположен практически у лога Егошихи. Туристический объект построят почти у здания издательства «Звезда».

Проект был поддержан со стороны управления экологии и природопользования администрации Перми. Как пояснила в ходе заседания представитель краевого министерства природы Ольга Дворянских, «размещение таких объектов полностью соответствует зонам: Егошихинская долина — это региональное ООПТ, часть участка в зоне активного отдыха и в данном случае никаких противоречий режиму нет».

Ранее министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края издало приказ о предоставлении разрешения на строительство. Проект прошёл процедуру общественных слушаний.

Визит-центр на бульваре Гагарина не будет одним из элементов проекта «Зелёное кольцо», который реализуется в долинах рек Егошиха и Данилиха.

В беседе с «Новым компаньоном» Олег Андрияшкин пояснил, что проект, который он планирует осуществить, хоть не является частью «Зеленого кольца», «но, безусловно, максимально созвучен с его идеологией».

«Это всё моё частное инвестирование, на частном земельном участке. Поэтому, еще предстоит формирование концепции, проектирование и т.д. Эта история не на один год. Я и мои коллеги, планируют создать базу, очень компактную, максимально бережливую по отношению к природе — центра общения, виртуальной проекции, производства электронного и научного контента. Ну и точку взаимодействия виртуальных путеводителей с реальности», — рассказал Андрияшкин.

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