В Перми ввели в эксплуатацию визит-центр особо охраняемых природных территорий возле Балатовского парка В ближайшее время там начнётся обустройство помещений Поделиться Твитнуть

Получено разрешение на ввод в эксплуатация визит-центра особо охраняемых природных территорий Прикамья в Индустриальном районе Перми. Соответствующий документ выдало Министерство по управлению имуществом и градостроительству Пермского края.

Как сообщили в ведомстве, визит-центр построен на территории культурно-рекреационного парка «Балатово» со стороны ул. Подрезной. Двухэтажное здание предназначено для проведения мероприятий, лекций, мастер-классов по развитию экологического туризма, просвещения жителей и гостей Пермского края в области охраны окружающей среды и осознанного использования природных ресурсов. Он оснащен всем необходимым.

В ближайшее время Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края приступит к обустройству помещений центра и экспозиции. Для этого уже подготовлен дизайн-проект объектов. После этого в визит-центре будет запущена образовательная и туристическая программа.

По инициативе губернатора Дмитрия Махнина региональные власти регулярно расширяют механизмы создания экологически безопасной среды обитания и охраны богатых природных ресурсов Пермского края. «Мы должны более комплексно подходить к вопросам экологии. Ряд мероприятий в области заботы об окружающей среде и ее охраны необходимо усилить. Одна из важнейших задач сегодня — привить жителям бережное отношение к природе и ее ресурсам. Только совместными усилиями мы сможем улучшить экологическую обстановку в Пермском крае», — подчеркивал глава Прикамья.

Визит-центр ориентирован на гостей и жителей Пермского края. Специалисты Пермской краевой ООПТ будут знакомить посетителей с природой Пермского края. Объект станет крупнейшим эколого-просветительским центром в Прикамье.

Кроме того, по словам специалистов Министерства природных ресурсов края, визит-центр будет сотрудничать с Пермской городской администрацией, организацией образования, Министерством туризма, Министерством культуры и Министерством спорта, например, в организации спортивных соревнований на территории ООПТ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.