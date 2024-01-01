В СВО погиб военнослужащий из Прикамья Андрей Федотовских Его похоронят 2 мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березников

В ходе специальной военной операции убили рядового Андрея Федотовских из Березников. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщает администрация муниципалитета.

При каких обстоятельствах он погиб, когда и сколько ему было лет, чиновники не уточнили.

Прощание с военнослужащим состоится 2 мая в местном Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды — в 11:00.

Администрация Березники выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 30 апреля в Пермском крае похоронили участника СВО из Кишертского муниципального округа Сергея Фролова.

Ранее также сообщалось, что в зоне боевых действий на территории Украины погиб житель Александровского муниципального округа Прикамья ефрейтор Сергей Стряпунин. Мужчине было 46 лет. А до этого «Новый компаньон» писал о гибели 45-летнего жителя Карагайского муниципального округа Фёдора Найданова. Его похоронили на родине 29 апреля.

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