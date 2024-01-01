В спецоперации погиб житель Александровского округа Прикамья Сергею Стряпунину было 46 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Стряпунин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Александровского муниципального округа Пермского края ефрейтор Сергей Стряпунин. Об этом ВКонтакте сообщили местные власти.

«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — говорится в информации.

Сергей Стряпунин родился 27 июня 1977 года, погиб мужчина 17 апреля 2024 года.

О дате похорон военнослужащего будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Карагайского муниципального округа Фёдор Найданов. Ему было 45 лет. Убили военнослужащего под Новомихайловкой в ДНР. Похоронят бойца на родине 29 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.