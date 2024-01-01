В Пермском крае 29 апреля похоронят погибшего на СВО Фёдора Найданова Поделиться Твитнуть

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Карагайского муниципального округа Прикамья Фёдор Найданов. Об этом ВКонтакте сообщили местные власти и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Фёдор родился 12 ноября 1978 года в д. Ярино Карагайского района. Учился в Карагайской средней общеобразовательной школе №2. В 1997 году был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Служил в Казани в танковом училище, в роте обеспечения. После службы в армии подписал контракт. В 2000 году вернулся на родину и устроился на работу в МСО Карагая.

В феврале 2024 года Фёдор добровольцем отправился на СВО, служил заместителем командира взвода — командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона десятого танкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии восьмой общевойсковой армии Южного военного округа.

Погиб Найданов при выполнении боевых задач под населённым пунктом Новомихайловка в ДНР 21 марта.

Прощание с военнослужащим состоится 29 апреля в Карагайском Доме культуры (ул. Гагарина, 1) с 12.00. Траурный митинг начнётся в 13.00.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб бывший полицейский из Пермского края 49-летний Александр Чугаев. Его тоже похоронят 29 апреля.

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