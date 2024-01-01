В зоне СВО погиб бывший полицейский из Пермского края Александру Чугаеву было 49 лет Поделиться Твитнуть

Александр Чугаев

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края Александр Чугаев, об этом сообщили в местной администрации. Власти округа и личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Александр родился 3 декабря 1974 года в д. Мечкор Кудымкарского района Пермской области. В 1997 году окончил Воронежскую высшую школу МВД России и вернулся в Кудымкар, где проходил службу в местном ОВД.

С 15 января по 21 июля 2014 года находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона РФ. Всего Александр Иванович прослужил в органах внутренних дел более 22 лет, в 2015 году вышел на пенсию в звании майора полиции.

В 2020-2023 годах Александр Чугаев был директором ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие».

«21 апреля Чугаев А.И. скончался от тяжёлого ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции. Александр Иванович до конца оставался самоотверженным воином и верным воинской присяге», — сообщили в администрации округа. В информации не уточняется, как Чугаев попал в зону СВО.

Прощание с военнослужащим состоится 29 апреля в КДЦ Кудымкара (ул. 50 лет Октября, 12). Начало в 11 часов. В 12:00 пройдёт траурный митинг.

Ранее сообщалось, что в ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Гремячинска Александр Спицын. Его тоже похоронят 29 апреля.

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