На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Александр Спицин Его похоронят 29 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Гремячинска Александр Спицин. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию Губахи.

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Спицина Александра Владиславовича», — отметили местные власти.

Как и где он погиб, в администрации не уточнили.

Церемония прощания с военнослужащим состоится в понедельник, 29 апреля, с 10:00 до 11:30 во дворце культуры Гремячинска.

Администрация муниципалитета выразила соболезнования семье погибшего.

Напомним, 27 апреля в Пермском крае похоронили сразу двух военнослужащих, убитых на СВО. В Осе простились с Владимиром Тюминым 1991 г.р., а в Нытве — с Павлом Пищиковым. Владимир Тюмин погиб под Авдеевкой в декабре прошлого года. Обстоятельства смерти Павла Пищикова чиновники не раскрыли.

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