На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Александр Спицин
Его похоронят 29 апреля
В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Гремячинска Александр Спицин. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию Губахи.
«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Спицина Александра Владиславовича», — отметили местные власти.
Как и где он погиб, в администрации не уточнили.
Церемония прощания с военнослужащим состоится в понедельник, 29 апреля, с 10:00 до 11:30 во дворце культуры Гремячинска.
Администрация муниципалитета выразила соболезнования семье погибшего.
Напомним, 27 апреля в Пермском крае похоронили сразу двух военнослужащих, убитых на СВО. В Осе простились с Владимиром Тюминым 1991 г.р., а в Нытве — с Павлом Пищиковым. Владимир Тюмин погиб под Авдеевкой в декабре прошлого года. Обстоятельства смерти Павла Пищикова чиновники не раскрыли.
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