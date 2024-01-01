В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 32-летнего добровольца Поделиться Твитнуть

Владимир Тюмин

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В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении боевой задачи трагически погиб житель Осинского округа Прикамья Владимир Тюмин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Владимир Тюмин родился 11 ноября 1991 года. Рос в приёмной семье. До девятого класса учился в осинской школе №2, затем окончил Осинское педагогическое училище, поступил в Пермский политехнический институт. В школьные годы занимался вольной борьбой, участвовал в соревнованиях.

Осенью 2023 года Владимир отправился в зону специальной военной операции добровольцем. Погиб 11 декабря на Авдеевском направлении в ДНР.

Гражданская панихида состоится 27 апреля возле Осинского ДК (ул. Горького, 71). Начало в 12 часов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае простились с погибшим на СВО Иваном Епановым.

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