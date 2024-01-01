В Пермском крае простились с погибшим на СВО Иваном Епановым Поделиться Твитнуть

Иван Епанов

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края Иван Епанов, об этом в социальных сетях сообщили представители окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в информации властей.

Иван родился в д. Непина Белоевского сельского совета. Обстоятельства, при которых мужчина попал на СВО, где и когда погиб, не сообщаются. Прощание с Иваном Епановым состоялось 24 апреля в с. Белоево.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО при исполнении воинского долга 10 апреля погиб военнослужащий из Пермского края Валерий Кожевников. В начале 2024 года он подписал контракт с минобороны и отправился в зону боевых действий. Погибшего похоронят в Еловском округе. Дата место прощания пока не назначены.

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