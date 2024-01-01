На СВО погиб контрактник из Пермского края Валерий Кожевников Поделиться Твитнуть

Валерий Кожевников

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В зоне специальной военной операции на территории Украины 10 апреля при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Пермского края Валерий Кожевников. Об этом сообщили в администрации Частинского округа Прикамья и выразили глубокие соболезнования родным и близким бойца.

Валерий окончил в 1995 году Ножовскую школу в Частинском районе. После служил в армии, вернувшись, переехал в Еловский округ. В начале 2024 года подписал контракт с минобороны и отправился на СВО.

Погибшего похоронят в Еловском округе. Дату церемонии прощания объявят позже.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Березников Денис Сучков. Прощание с погибшим пройдёт 24 апреля в местном Культурно-деловом центре. Начало гражданской панихиды в 11:00.

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