На СВО погиб младший сержант из Пермского края Денис Сучков Прощание состоится 24 апреля Поделиться Твитнуть

Сообщество "Березники официальные" ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Березников Денис Сучков. Как сообщает администрация города, военный служил младшим сержантом.

«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, младший сержант Сучков Денис Эдуардович. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Дениса Эдуардовича», — пишет пресс-служба мэрии на странице ВКонтакте.

Прощание с погибшим пройдёт 24 апреля в местном Культурно-деловом центре. Начало гражданской панихиды — в 11:00.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на СВО погиб житель Частинского муниципального округа Прикамья Станислав Варзаносов. Ему было 48 лет. Военнослужащего похоронят в п. Зюкайка Верещагинского района, дата и время церемонии прощания станут известны позже.

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