В СВО убили жителя Нытвы Павла Пищикова Его похоронят 27 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвы

В ходе спецоперации 12 апреля погиб житель Нытвы Павел Пищиков. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Обстоятельства его гибели чиновники не уточнили.

Мужчину похоронят 27 апреля. Церемония прощания начнётся с 10:00 в Доме культуры в Нытве на пр. Металлургов, 1а. Гражданская панихида запланирована на 12:00.

В администрации выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, в этот же день, 27 апреля, в Осе похоронят другого участника СВО — Владимира Тюмина 1991 г.р.

Он рос в приёмной семье. До девятого класса учился в осинской школе №2, затем окончил Осинское педагогическое училище, поступил в Пермский политехнический институт. В школьные годы занимался вольной борьбой, участвовал в соревнованиях.

Осенью 2023 года Владимир отправился в зону специальной военной операции добровольцем и погиб 11 декабря на Авдеевском направлении в ДНР.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.