В Пермском крае 30 апреля простятся с погибшим в СВО Сергеем Фроловым Поделиться Твитнуть

Сергей Фролов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине в ДНР и ЛНР погиб житель Кишертского муниципального округа Пермского края Сергей Фролов.

«Ещё одна печальная новость пришла в наш округ — в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Фролов Сергей Анатольевич, — сообщили ВКонтакте представители местной администрации. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Скорбим вместе с вами».

Прощание и церемония отпевания пройдут 30 апреля в 16.00 в здании Кишертского центра культуры по адресу: с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 25.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Александровского муниципального округа Прикамья ефрейтор Сергей Стряпунин. Мужчине было 46 лет. До этого «Новый компаньон» писал о гибели 45-летнего жителя Карагайского муниципального округа Фёдора Найданова. Его похоронили на родине 29 апреля.

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