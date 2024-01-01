Екатерина Артёмова
В Пермском крае ожидается сильное арктическое вторжение
Холодная погода сохранится до 5 мая
По словам Андрея Шихова, в ближайшие дни температура воздуха днём будет достигать максимум +10°С в южной части региона. Во вторник, 30 апреля, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или снежной крупы. Холодная погода будет сохраняться до 5 мая.
Напомним, с 18 по 22 апреля местами по Пермскому краю была аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более, из-за чего в регионе объявляли штормовое предупреждение. Однако затем началось постепенное похолодание. Ранее синоптики прогнозировали, что первая пятидневка мая должна стать самой холодной в Прикамье за 15 лет.
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