Екатерина Артёмова В Пермском крае ожидается сильное арктическое вторжение Холодная погода сохранится до 5 мая Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Сегодня, 29 апреля, в Пермском крае ожидается мощное арктическое вторжение. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженера ГИС-центра университета Андрея Шихова.

По словам Андрея Шихова, в ближайшие дни температура воздуха днём будет достигать максимум +10°С в южной части региона. Во вторник, 30 апреля, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или снежной крупы. Холодная погода будет сохраняться до 5 мая.

Напомним, с 18 по 22 апреля местами по Пермскому краю была аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более, из-за чего в регионе объявляли штормовое предупреждение. Однако затем началось постепенное похолодание. Ранее синоптики прогнозировали, что первая пятидневка мая должна стать самой холодной в Прикамье за 15 лет.

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