Из-за аномальной жары в Прикамье объявили штормовое предупреждение Возможен рост числа пожаров Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае из-за надвигающейся аномальной жары объявлено штормовое предупреждение. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на министерство территориальной безопасности Прикамья.

«С 18 по 22 апреля местами по Пермскому краю ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве поясняют, что данное явление угрожает ростом числа техногенных, природных, лесных пожаров, и рекомендовали жителям и гостям Прикамья строго соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнём, как в быту, так и в природной среде при разведении костров, сжигании сухой травы и листвы, в том числе на приусадебных участках и огородах.

Так, 17 апреля огнеборцы уже тушили ландшафтный пожар в д. Непина Кудымкарского муниципального округа. Горела трава на площади 300 кв. м. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных от огня были спасены строения, которые находились на расстоянии около 500 м от очага пожара.

По прогнозам синоптиков, пик аномального потепления ожидается в пятницу и субботу — воздух в регионе местами прогреется до +25 градусов. В Перми столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

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