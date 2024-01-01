Объявлены майские рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх Вылеты назначены на 2, 13 и 24 мая Поделиться Твитнуть

На сайте аэропорта Большое Савино появились рейсы египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх на май 2024 года. Вылеты назначены на 2, 13 и 24 мая. Перелёты будут осуществляться на самолётах Airbus A321. Время в пути — 6 часов.

Напомним, ещё в марте агрегатор туров Tourvisor начал предлагать к бронированию прямые перелёты из Перми в Шарм-эль-Шейх на самолётах египетского лоукостера AlMarsia Universal Airlines вплоть до октября с интервалом в 10 суток. Туры продают операторы Coral и Sunmar. Несмотря на это, пермский аэропорт продолжает публиковать в расписании только несколько ближайших рейсов из краевого центра на египетский курорт.

Ранее сообщалось, что в мае рейсы из Перми в Анталью начнут выполнять «Уральские авиалинии». Полётная программа продлится до октября.

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