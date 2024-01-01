В мае рейсы из Перми в Анталью начнут выполнять «Уральские авиалинии» Полётная программа продлится до октября Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

Туроператоры Anex и Fun&Sun планируют увеличить количество чартерных рейсов на турецкий курорт Анталья. Перевозчиком выступит авиакомпания «Уральские авиалинии».

Согласно онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино, программа полётов с «Уральскими авиалиниями» продлится с 24 мая до 25 октября. Время в пути на Airbus A321 составит 5 часов 5 минут.

Первым на изменение расписания обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее «Уральские авиалинии» уже осуществляли перевозки по маршруту Пермь—Анталья.

Также напомним, что чартерные перевозки из Перми в Анталью объявили туроператоры на самолётах авиакомпании Azur Air и Pegas Touristik на турецким лоукостере Southwind («Южный ветер»).

В мае свои рейсы по аналогичному направлению планирует возобновить и турецкая авиакомпания Corendon Airlines. Правда, её рейсов в расписании пока нет.

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