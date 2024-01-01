Египетский лоукостер будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до октября Туры уже доступны к бронированию Поделиться Твитнуть

По данным агрегатора туров Tourvisor, прямые перелёты из Перми в Шарм-эль-Шейх на самолётах египетского лоукостера AlMarsia Universal Airlines продлены до 8 октября. Именно до этой даты в настоящее время стали доступны к бронированию туры от операторов Coral и Sunmar. Рейсы будут выполняться через каждые десять дней.

На онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино пока опубликована информация об одном рейсе AlMarsia Universal Airlines из Перми в Шарм-эль-Шейх на 1 апреля на самолёте A-321. Время в пути — 6 часов.

Напомним, с 19 марта возобновились рейсы перевозчика туроператора Anex авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь—Хургада (Египет). Напомним, в январе-феврале чартеры в Хургаду отменили из-за низкого спроса. Первый самолёт улетел с полной загрузкой.

Также в расписании значатся чартеры в Хургаду на 30 марта, 9, 20 и 30 апреля. Рейсы будут выполняться на самолётах B-757, время в пути — 6,5 часов.

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