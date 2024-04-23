Власти Канады разрешили Airbus закупать титан у «ВСМПО-Ависма» Компания продолжит использовать российский титан в производстве самолётов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Канады предоставило авиастроительной корпорации Airbus разрешение использовать в производстве самолётов российский титан. Об этом со ссылкой на компанию сообщает Reuters.

«Airbus осведомлён о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении ВСМПО, и получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями», — рассказали агентству в Airbus Canada.

Отмечается, что Канада стала первым западным правительством, которое запретило поставки стратегического металла в рамках своего последнего пакета экономических мер в связи с началом специальной военной операции в Украине. В декабре 2022 года Airbus заявила о намерении отказаться от закупки титана у «ВСМПО-Ависма». До этого, в марте того же года, американская компания Boeing после 25-летнего сотрудничества приостановила покупку металла у предприятия.

В 2023 году США ввели санкции против пяти российских компаний, в том числе в отношении ПАО «ВСМПО-Ависма». Отмечалось, что ограничения касаются организаций, которые действовали против интересов нацбезопасности и внешней политики страны.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана и занимает до четверти мирового рынка. В её состав входят две промышленные площадки в городе Верхняя Салда Свердловской области и в городе Березники Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.