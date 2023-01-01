США ввели санкции в отношении корпорации «ВСМПО-Ависма» Крупнейшего в мире производителя титана ограничили в экспорте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

США ввели санкции против пяти российских компаний, включая ПАО «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщается на сайте официального журнала американского федерального правительства Federal Register.

В сообщении уточняется, что санкции касаются организаций, которые действовали против интересов нацбезопасности и внешней политики США.

Отмечается, что «ВСМПО-Ависма» напрямую участвует в поставках титана и титановой продукции для оборонной промышленности РФ.

Всего в список добавлено около трёх десятков компаний из России, Китая, Германии, Финляндии, ОАЭ, Омана и Пакистана.

Ранее минфин США ввёл санкции против АО «ОДК-Стар», объяснив это связями пермского завода с авиастроительной корпорацией из Ирана.

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