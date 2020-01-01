Сергей Данилов Boeing приостанавливает закупки российского титана Поставщиком металла авиапроизводителю было ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Американская компания Boeing приостанавливает покупку титана из России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Поставляло российский титан авиагиганту ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», одной из двух производственных площадок которой является филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — Ависма в Березниках.

По данным издания Boeing получала из России третью часть общего объема используемого титана — другими источниками металла были США, Япония, Китай и Казахстан.

С компанией Boeing «ВСМПО-Ависма» сотрудничает на протяжении 25 лет. В ноябре прошлого года стороны подписали соглашение о расширении стратегического партнерства, согласно которому корпорация называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777). В корпорации отметили, что Boeing не расторгал контракт, а лишь приостановил его.

Дмитрий Осипов, генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА»:

- Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий и у Корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться, и уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках. Мы уже работаем в этом направлении.





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