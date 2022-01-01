В течение ближайших месяцев Airbus откажется от закупки титана у «ВСМПО-Ависма» Точных сроков пока нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиастроительная корпорация Airbus намерена перестать покупать титан из России в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters. До сих пор уральская корпорация «ВСМПО-Ависма» являлась для Airbus крупнейшим поставщиком титана (она покрывала 60% потребностей).

«Говоря о титане, мы находимся в процессе разрыва с Россией. Это вопрос месяцев, а не лет», — заявил агентству исполнительный директор компании Майкл Шолхорн.

Напомним, в марте, после 25-летнего сотрудничества американская компания Boeing приостановила покупку титана у «Ависмы».

В июле в Евросоюзе не поддержали предложение ввести санкции против крупнейшего российского производителя титана. Предприятие должно было попасть в седьмой пакет антироссийских санкций. Однако в последнюю минуту предложение было заблокировано. Франция и другие государства выразили опасения ответного запрета России на экспорт титана в Евросоюз, тогда, в частности, Airbus остался бы без комплектующих.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" (в её состав входят две промышленные площадки — в городе Верхняя Салда Свердловской области и в городе Березники Пермского края) является крупнейшим в мире производителем титана и занимает до четверти мирового рынка.

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