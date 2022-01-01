В ЕС не поддержали санкции против ВСМПО-АВИСМА Уральскую корпорацию хотели ограничить в продаже ряда товаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Евросоюзе не поддержали предложение ввести санкции против крупнейшего российского производителя титана ВСМПО-АВИСМА. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

Российское предприятие должно было попасть в седьмой пакет антироссийских санкций, ЕС намеревался «ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения».

Однако в последнюю минуту предложение ввести санкции против металлургического гиганта было заблокировано. Франция и другие государства выразили опасения ответного запрета России на экспорт титана в Евросоюз, тогда, в частности, Airbus остался бы без комплектующих.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА (в её состав входит две промышленные площадки — в городе Верхняя Салда Свердловской области и в городе Березники Пермского края) является крупнейшим в мире производителем титана и занимает до четверти мирового рынка. Её основными заказчиками являются Boeing, Airbus, Embraer, Collins Aerospace Systems, Blades Technology, Zimmer, Safran.

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