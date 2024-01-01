Проект реставрации корпуса завода Шпагина под музей в Перми оценили в 42 млн рублей Подрядчик должен будет подготовить проект к 2025 году Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

Минзакупок Пермского края объявило конкурс по поиску подрядчика для разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Корпус производственный железнодорожных мастерских». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 42,6 млн руб. Источник финансирования — краевой бюджет.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет подготовить проект до 21 марта 2025 года, или не позднее 295 календарных дней с даты заключения госконтракта. Работы включают в себя несколько этапов: комплексные научные исследования, проектно-сметную документацию, прохождение историко-культурной и государственной экспертизы, а также разработку рабочей документации.

Работы по сохранению ОКН включают в себя проведение капитального ремонта, в том числе ремонт несущих конструкций, стен и фундаментов, кровли, фасада, полов, ремонт оконных и дверных проёмов, замену инженерных сетей, замещение техногенного грунта и пр.

В отраслевом задании отмечается, что корпус находится на участке площадью 2,7 га, площадь объекта — 19,5 тыс. кв. м, работы производятся с целью создания культурно-рекреационного пространства. При проектировании подрядчик должен учитывать сохранение бывших производственных цехов и пространств «с максимальным сохранением прежнего производственно-технического антуража».

«В качестве основополагающего интерьерного стиля при внутренней отделке объекта при проектировании использовать естественный индустриальный стиль, обеспечивающий в качестве общей атмосферы интерьеров иллюзию промышленного прошлого», — указано в документе.

Границы проведения работ по сохранению ОКН / zakupki.gov.ru

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 27 апреля. Победителя определят 6 мая.

Объект находится по ул. Советской, 1 лит Д и Д1. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в здании по данному адресу планируется разместить музей «Пермский период». Он будет включать основную экспозицию, Детский музейный центр, мастерские и многофункциональное пространство, открытую лабораторию для препарирования естественно-исторических коллекций. В ноябре были завершены кадастровые работы по учёту изменений исторического здания.

Напомним, завод был основан в 1878 году. В разное время на нём работали такие известные писатели, как Александр Грин и Владимир Короленко, а в годы Великой Отечественной войны на предприятии производили бронепоезда, которые отправляли на фронт. В 2017 году правительство Пермского края и «Ремпутьмаш» (такое название завод носил с 2006 года) подписали соглашение о выкупе земельного участка и объектов капстроительства. В 2022 году планировалось провести реновацию социокультурного пространства «Завод Шпагина» в рамках государственно-частного партнёрства, однако в конце 2023 года стало известно, что работы будут осуществляться за счёт бюджетных средств.

В данный момент на территории завода Шпагина возводится здание Пермской художественной галереи. В марте минимущества продлило разрешение на строительство здания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.