Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей «Пермский период» вернулся в план развития «Завода Шпагина»
Он разместится там, где предполагался «Союзмультпарк»
В интервью «Новому компаньону» министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала, что концепция культурного пространства «Завод Шпагина» в очередной раз пересмотрена. В частности, планируется, что музей «Пермский период», который был исключён из концепции два года назад, вернулся на прежнее место.
Алла Платонова,
министр культуры Пермского края:
– Музей «Пермский
период» движется, это очень важный для Пермского края проект, и мы над ним
интенсивно работаем. Музей планирует переехать на «Завод Шпагина», он
разместится в здании «Литера Д1» на площади 2800 квадратных метров. В нём
высота потолков достаточна для размещения экспонатов.
Предполагается
организовать основную экспозицию музея на площади 1500 квадратных метров. Объём
зала позволяет гибко подходить к экспозиционному дизайну и трансформировать зал
для проведения акций и мероприятий.
Музей будет включать
Детский музейный центр, мастерские и многофункциональное пространство, открытую
лабораторию для препарирования естественно-исторических коллекций.
В предыдущей
версии концепции развития «Завода Шпагина» пространство «Литера Д1»
предназначалось для размещения развлекательного «Союзмультпарка».
По информации «Нового компаньона», в ближайшем будущем
обновлённая концепция развития культурного пространства будет обнародована.
Полностью интервью Аллы Платоновой с подведением итогов
юбилейного года и рассказом о планах на будущее можно будет прочитать в «Новом
компаньоне» 19 декабря.
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