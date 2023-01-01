Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей «Пермский период» вернулся в план развития «Завода Шпагина» Он разместится там, где предполагался «Союзмультпарк» Поделиться Твитнуть

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В интервью «Новому компаньону» министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала, что концепция культурного пространства «Завод Шпагина» в очередной раз пересмотрена. В частности, планируется, что музей «Пермский период», который был исключён из концепции два года назад, вернулся на прежнее место.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

– Музей «Пермский период» движется, это очень важный для Пермского края проект, и мы над ним интенсивно работаем. Музей планирует переехать на «Завод Шпагина», он разместится в здании «Литера Д1» на площади 2800 квадратных метров. В нём высота потолков достаточна для размещения экспонатов.

Предполагается организовать основную экспозицию музея на площади 1500 квадратных метров. Объём зала позволяет гибко подходить к экспозиционному дизайну и трансформировать зал для проведения акций и мероприятий.

Музей будет включать Детский музейный центр, мастерские и многофункциональное пространство, открытую лабораторию для препарирования естественно-исторических коллекций.

В предыдущей версии концепции развития «Завода Шпагина» пространство «Литера Д1» предназначалось для размещения развлекательного «Союзмультпарка».

По информации «Нового компаньона», в ближайшем будущем обновлённая концепция развития культурного пространства будет обнародована.

Полностью интервью Аллы Платоновой с подведением итогов юбилейного года и рассказом о планах на будущее можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 19 декабря.

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