Екатерина Артёмова Краевые власти отказались от намерения развивать «Завод Шпагина» в рамках ГЧП Реновация кластера будет осуществляться на бюджетные деньги Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

Реновация социокультурного пространства «Завод Шпагина» будет осуществляться за счёт бюджетных средств, а не в рамках государственного-частного партнёрства, как планировалось ранее. Об этом сообщил сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ.





По словам главы региона, развитие «Завода Шпагина» в рамках концессии долго обсуждалось, в том числе с правоохранительными и надзорными органами. Однако в итоге такая концепция «не пошла», так как краевые власти пришли к выводу, что осуществить реновацию пространства с помощью этого механизма невозможно.





«Концессия подразумевает привлечение частных денег, а частные деньги пойдут на Шпагина только если там половину пространства займут рестораны, фудкорты и прочее. В таком случае там не должно быть бюджетных денег, потому что тогда будут вечные судебные споры», — пояснил Махонин.





Он уточнил, что в новой концепции реновации территории Завода Шпагина, которую подготовил региональный минкульт, главный акцент сделан именно на культурную составляющую. В частности, здесь появится пространство для музыкального коллектива MusicAeterna Теодора Курентзиса, и разместится, как уже анонсировалось , музей «Пермский период».





Губернатор сообщил, что основная задача на ближайшее время — отремонтировать основной корпус бывшего завода и передать это имущество на баланс краевого минкульта. Точные сроки завершения ремонтных работ Дмитрий Махонин не назвал, пояснив, что это во многом будет зависеть от проектировщика.





Напомним, в 2022 году правительство Прикамья, Фонд развития Пермского края (ФРПК), Газпромбанк и ГК «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-Мост) заключили соглашение о совместном развитии территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» в Перми. Тогда предполагалось, что бывшая промышленная зона будет преобразована в универсальный многофункциональный кластер по примеру «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге. Планировалось, что проект будет реализовываться в формате ГЧП. Объём финансирования оценивался в 10-15 млрд руб.

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