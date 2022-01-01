Реновация пространства «Завод Шпагина» может обойтись в 15 млрд рублей Проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

Правительство Прикамья, Фонд развития Пермского края (ФРПК), Газпромбанк и ГК «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-Мост) заключили соглашение о совместном развитии территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» в Перми.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, речь в соглашении идёт о комплексном преобразовании бывшей промышленной зоны площадью 11 га в историческом центре города в универсальный многофункциональный кластер по примеру «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге. Проект будет реализовываться не менее трёх лет в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

Объём финансирования может составить порядка 10 — 15 млрд руб. Более точно стоимость реновации территории будет определена после детальной проработки.

По словам гендиректора АО «ФРПК» Алексея Буракова, «концепция развития пространства была актуализирована архитектурным бюро Wowhaus и сейчас проходит последние согласования. Уже весной она будет представлена широкой общественности».

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