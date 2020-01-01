Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Литеру А» на заводе Шпагина передадут Курентзису Здесь разместится пермская резиденция MusicAeterna Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

По информации «Нового компаньона», началось обследование здания «Литера А» на территории «Завода Шпагина» с целью переоборудования для организации пермской резиденции Теодора Курентзиса и MusicAeterna.

Предполагается, что здесь расположится штаб Дягилевского фестиваля и будут проходить его основные концерты, для чего планируется улучшить акустические качества большого зала.

По словам источника «Нового компаньона», эта идея исходит от самого Теодора Курентзиса, которому очень понравилось проводить ночные концерты в «Литере А» в июне нынешнего года.

Напомним, что изначально отдельно стоящее здание на территории завода предназначалось для размещения Музея современного искусства PERMM.





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